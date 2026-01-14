Nautilus dal 17 gennaio la mostra di Diego Azzola e Asya Dell' Omodarme in Fortezza Nuova

Dal 17 gennaio, nella Sala del Forno in Fortezza Nuova, si inaugura la mostra

Sabato 17 gennaio, alle 18, si terrà nella Sala del Forno in Fortezza Nuova l'inaugurazione di "Nautilus - Sezioni di Zoologia Comparata", mostra bipersonale che riunisce le opere di Diego Azzola (Bergamo, 2000) e Asya Dell'Omodarme (Livorno, 1997), a cura di Sara Poli e Cecilia Faleni.La mostra. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

