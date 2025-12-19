Una forte perdita di gas ha causato l’evacuazione dell’Istituto Agraria di Ascoli, generando momenti di tensione tra studenti e personale. Interventi tempestivi delle squadre di emergenza hanno garantito la sicurezza di tutti, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La situazione è sotto controllo, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra la comunità scolastica e i residenti della zona.

© Ilrestodelcarlino.it - Forte odore di gas all’Agraria, evacuata la scuola

Ascoli, 19 dicembre 2025 - Attimi di paura all'Agraria di Ascoli per un forte odore di gas nella scuola. L'istituto ‘Ulpiani’ è stato evacuato, gli studenti sono stati fatti uscire subito. L'allarme, dopo i controlli, è rientrato e tutti i ragazzi sono rientrati in classe. Il forte odore di gas si è sentito in diverse parti della scuola, qualcuno ha temuto di sentirsi male. I ragazzi sono stati usciti subito dopo un avviso fonico diffuso nell'istituto. Il gas nella scuola è presente nel refettorio, nelle cucine, oppure nei laboratori. Il primo sospetto è che la fuga di gas potesse essere partita dai laboratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

