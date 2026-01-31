Sentono un forte odore di gas e chiamano i vigili del fuoco

I residenti di via Valeri a Roncaglia di Ponte San Nicolò hanno chiamato i vigili del fuoco dopo aver sentito un forte odore di gas. Era poco prima dell’orario di cena di ieri, 30 gennaio. I vigili sono intervenuti subito per verificare la situazione, ma al momento non sono stati segnalati danni o incidenti gravi. La strada è stata messa in sicurezza e le operazioni di controllo sono ancora in corso.

L'intervento è scattato ieri sera 30 gennaio alle 19.10 in via Valeri a Roncaglia di Ponte San Nicolò. Secondo quanto ricostruito la falla ad una condotta sarebbe stata provocata da un danno accidentale creato dai dipendenti di Acquevenete che in mattinata avevano riparato un guasto alla rete idrica Poco prima dell'orario di cena ieri 30 gennaio alcuni residenti di via Valeri a Roncaglia di Ponte San Nicolò hanno sentito un forte odore di gas provenire dalla strada. Immediato l'allarme al 115. Alle 19,10 sul luogo dell'emergenza sono arrivati i Vigili del fuoco e una squadra di tecnici del gas.

