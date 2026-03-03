Da questa mattina, i rocciatori sono impegnati sulla parete rocciosa del Forte la Carnale a Torrione. L'intervento mira a mettere in sicurezza la parete, con operazioni che coinvolgono tecnici specializzati e attrezzature di risalita. La zona rimane sotto osservazione mentre le operazioni continuano, senza alcuna interruzione. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rocciatori al lavoro da questa mattina sulla parete rocciosa sulla quale si erge il Forte la Carnale a Torrione. A due settimane dal distacco che ha reso necessaria l’interdizione al passaggio di auto e pedoni nel tratto di strada sottostante l’eremo, da questa mattina è partita ufficialmente la messa in sicurezza. L’intervento verrà realizzato, da un’impresa individuata dalla provincia di Salerno che ha avuto il compito tale ente regionale proprietario del Forte, con l’ausilio dei rocciatori e prevede l’installazione di ulteriori rete di protezione oltre a distacco delle parti ancora in bilico. E complice anche la buona giornata, dal punto di vista metereologico, i rocciatori si sono messi subito al lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Forte la Carnale, partito l’intervento di messa in sicurezza

Leggi anche: Forte La Carnale: “Attenti, pericolo di caduta dall’alto”

Rami pericolanti lungo la strada pubblica, l'intervento di messa in sicurezza operato dai vigili del fuocoMONTECAROTTO – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi poco dopo le 12.