Forte La Carnale | Attenti pericolo di caduta dall’alto

Questa mattina, un cartello posizionato davanti al forte La Carnale avvisa: “Attenti, pericolo di caduta dall’alto”. La segnaletica mette in allarme chi passa di lì, sottolineando che bisogna prestare attenzione. Non ci sono ancora interventi ufficiali, ma il rischio è evidente e preoccupa residenti e visitatori.

Tempo di lettura: 2 minuti “Attenti pericolo di caduta dall’alto”. Questo cartello esprime tutta la preoccupazione ed il pericolo che passa sotto il forte la carnale. L’amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha inviato una diffida alla Regione Campania, proprietaria del bastione, nato nel 1563, chiedendo un intervento urgente. La prima risposta è stata di rafforzare l’interdizione della strada con segnaletica e barriere più consistenti al fine di scongiurare ulteriori pericoli in caso della caduta di altri massi. La questione al momento rivolta all’agenzia regionale Turismo e all’ex ept proprietaria dell’immobile è ancora senza una risposta conclusiva che prevede l’intervento sul lato destro del Forte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forte La Carnale: “Attenti, pericolo di caduta dall’alto” Approfondimenti su La Carnale Caduta massi all'altezza de La Carnale, Torrione Eventi: "No alle speculazioni" La caduta di massi dal costone sotto la Carnale ha messo in allarme la zona. Dopo gli alberi pure i lampioni: il pericolo arriva ancora dall'alto A Roma, i lampioni si stanno rivelando una minaccia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su La Carnale Cadono massi da Forte la Carnale: i vigili del fuoco mettono in sicurezza l'areaSono in corso verifiche tecniche urgenti nell'area circostante il Forte La Carnale, nel quartiere Torrione, a seguito del cedimento di alcune rocce dal costone su cui sorge la struttura. L'allarme è s ... salernotoday.it Salerno, allarme al Forte La Carnale: verifiche urgenti dopo il cedimento di rocceL’intervento è scattato dopo l’individuazione di massi di notevoli dimensioni che risultano in condizioni di instabilità, con un concreto rischio di caduta verso le aree sottostanti. agro24.it Delle immagini di qualche gg fa del nostro Forte la Carnale hanno superato il milione di visualizzazioni. Che peccato che sia chiuso. Le potenzialita' sono enormi. - facebook.com facebook Però è più importante rifare lo Stadio Arechi. Con che coraggio affermate che questa è una città europea se tra un po' si sgretola e franerà anche il Forte La Carnale 2/2 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.