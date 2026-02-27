Formazione professionale Odierna | Procedure ferme e centinaia di posti a rischio

In Campania, le procedure di formazione professionale sono ferme e centinaia di posti di lavoro sono a rischio. Nonostante il cambio di governi regionali, non sono state adottate nuove misure o risposte concrete. Questa situazione si presenta come il primo caso di silenzio che attraversa le legislature, lasciando senza interventi evidenti le questioni aperte nel settore.

"Cambiano i governi regionali, ma non arrivano risposte. In Campania registriamo il primo caso di silenzio che attraversa le legislature". Lo afferma Sebastiano Odierna, capogruppo di Ecr (Conservatori e Riformisti Europei) al consiglio regionale della Campania, intervenendo sulla situazione della formazione professionale. Formazione: l'importanza della formazione professionale per lo sviluppo economico del paese. "Crediamo molto nella formazione": così si esprime Daniele Gatti, presidente di Villaggi Marche, all'indomani della firma del partenariato con il... Formazione professionale, al via i corsi di orientamento. La nuova stagione della formazione professionale si è aperta con l'inizio dell'anno, all'insegna di una serie di corsi che sta incontrando buoni... Campania, Odierna (Ecr): Da Regione un silenzio cross-legislature su formazione professionale. Napoli - Cambiano i Governi regionali, ma si continua a non rispondere. In Campania siamo al primo caso di silenzio cross-legislature. Lo afferma Sebastiano ... Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in sistema duale per qualifica professionale. Specifiche procedura Fine Tuning. In merito all'avviso pubblico per la presentazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in sistema duale per il conseguimento della qualifica professionale, si comunica che i ...