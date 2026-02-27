Formazione Campania Odierna | dialogo urgente

Oltre 400 imprese della Campania aspettano risposte dalla Regione sulla questione della formazione. La situazione è al centro di un dibattito tra rappresentanti politici, che si svolge in un contesto di confronto tra passato e presente. La questione riguarda il ruolo e le decisioni prese in merito ai programmi di formazione nella regione. La discussione si è accesa nella giornata odierna.

Oltre 400 imprese attendono risposte dalla Regione: la formazione Campania diventa terreno di confronto politico tra passato e presente. La formazione Campania torna sotto i riflettori del Consiglio regionale con un appello che punta al confronto e alla responsabilità istituzionale. A intervenire è Sebastiano Odierna, capogruppo di ECR, che parla di un silenzio istituzionale prolungato e trasversale alle legislature. Un silenzio che, secondo il consigliere, pesa su un comparto composto da oltre 400 imprese e da un indotto che rappresenta un presidio occupazionale fondamentale per il territorio. Il nodo principale riguarda le procedure ferme per motivi burocratici e la necessità di un incontro con l’assessorato alla Formazione. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Formazione Campania, Odierna: dialogo urgente Leggi anche: Formazione professionale, Odierna: Procedure ferme e centinaia di posti a rischio Abusi Chiesa, Papa: “Ci riempiono di vergogna, urgente rafforzare la formazione”“In questi ultimi decenni, la crisi della fiducia nella Chiesa suscitata dagli abusi commessi da membri del clero, che ci riempiono di vergogna e ci...