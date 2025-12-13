Football americano Under 18 | gli Sgi Duchi Ferrara a caccia della svolta

Gli Sgi Duchi Ferrara si preparano ad affrontare la nona giornata del campionato Under 18 di football americano. Dopo un percorso caratterizzato da alti e bassi, la squadra cerca una svolta decisiva per consolidare le proprie ambizioni di classifica. L'appuntamento è fissato per sabato 13 alle 19, quando i giovani atleti scenderanno nuovamente in campo per dimostrare il loro impegno e determinazione.

Arriva il momento della verità con gli Sgi Duchi Ferrara che tornano in campo per la nona giornata del campionato Under 18 sabato 13 alle 19. Il Mike Wyatt Field farà da cornice alla sfida contro i pari età dei Dolphins Ancona, in una gara che può rappresentare un punto di svolta nella stagione.

U18 2025 - Dolphins Ancona vs Aquile Ferrara

