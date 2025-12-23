Alatri Fiura–Gaudo–Badia | dopo vent’anni arriva il via libera ai lavori di ampliamento e messa in sicurezza
Dopo oltre venti anni di attesa arriva la svolta tra lo svincolo all’altezza della ex 155 e la arteria che collega popolose contrade alatrensi. Dopo la creazione del nuovo innesto alla Fiura-Gaudo-Badia, che vide protagonista l’ex assessore Silvio Tagliaferri, mancava questo ulteriore tassello e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Torre dei Conti, al via i lavori di messa in sicurezza dopo il crollo
Leggi anche: Torre dei Conti, simbolo medievale ai Fori Imperiali: il restauro e i lavori di messa in sicurezza
Alatri, 18enne clinicamente morto per un proiettile in testa dopo un agguato. Ipotesi guerra tra bande - I Carabinieri sono a caccia di due presunti killer col volto mascherato a bordo di uno scooter, uno ... ilfattoquotidiano.it
Alatri, Angela ferita da bambina da una bomba di guerra: la scheggia fuoriesce dopo 80 anni - Dopo settantanove anni dal bombardamento alleato che la ferì, espelle una scheggia dalla gamba. ilmessaggero.it
La #farmaciaditurno per #alatri per questo fine settimana sarà: - #sabato #20dicembre : farmacia San Benedetto, zona bitta - #domenica #21dicembre : farmacia Conti, zona fiura Buon fine settimana - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.