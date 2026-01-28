Dalle fondazioni Con il Sud e Cdp 2,5 mln per ridare vita ai beni confiscati ai clan

Dalle fondazioni “Con il Sud” e Cdp arrivano 2,5 milioni di euro per riscatta dei beni confiscati ai clan. Sono sette i progetti di valorizzazione approvati, che prevedono il recupero di tre villette, due appartamenti, una masseria e un fondo agricolo nel Sud Italia. Questi immobili, sottratti alla mafia, torneranno a disposizione della comunità grazie a questa iniziativa, nata con il nuovo regolamento sui beni confiscati approvato nel 2025.

Tre villette, due appartamenti, una masseria e un fondo agricolo: sono i beni sottratti alla mafia al Sud che verranno restituiti alla collettività attraverso sette progetti di valorizzazione selezionati dalla Fondazione con il Sud grazie al nuovo regolamento sui beni confiscati promosso nel 2025. La modalità erogativa “a sportello” è rivolta agli enti di terzo settore e punta a valorizzare i beni con iniziative di natura sociale, culturale ed economica sostenibili nel tempo. Quattro dei progetti selezionati saranno cofinanziati al 50% dalla Fondazione Cdp, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che ha messo a disposizione 750 mila euro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Con il Sud

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Con il Sud

Argomenti discussi: Posizione aperta: data e information specialist; Siete Presente. Giovani e associazionismo: 495mila euro per il volontariato giovanile; Progetti - Fondazione Cariplo; La Fondazione Ufficio Pio festeggia 430 anni di storie, innovazione e cambiamento sociale.

Beni confiscati: Fondazione con il Sud, al via 7 progetti sostenuti con 2 milioni e 650mila euro, 57 le organizzazioni coinvolte nei partenariatiTre villette, due appartamenti, una masseria e un fondo agricolo: sono i beni sottratti alla mafia al Sud che verranno restituiti alla collettività attraverso 7 progetti di valorizzazione selezionati ... agensir.it

Fondazione con il Sud, nuovi progetti finanziati da beni confiscati alle mafieI progetti sono stati selezionati con il nuovo regolamento a sportello della Fondazione con il Sud e saranno sostenuti con 2 ... sardegnareporter.it

Progetto "Free.Da-Liber dalla violenza" finanziato da Fondazione con il Sud Si stanno per concludere alcuni dei tirocini di inserimento socio-lavorativo che hanno coinvolto 10 donne in carico al servizio antiviolenza "Progetto Aurora" di Sassari e al Centro facebook