Flux en Spirale | Il Mito di Psiche sul Palco dell’Ivelise

Lo spettacolo Flux en Spirale – Il sogno di Psiche, alla sua quinta edizione, combina danza e musica dal vivo. L’evento si tiene sul palco dell’Ivelise e coinvolge diverse compagnie e artisti. La rappresentazione si propone di raccontare la storia di Psiche attraverso una messa in scena che unisce movimento e suoni in modo originale. L’appuntamento è una delle produzioni più attese della stagione.

Il Teatro Ivelise, autentico presidio culturale nel cuore di Roma, si prepara a ospitare un appuntamento di grande suggestione intellettuale ed estetica. Il cartellone della stagione accoglie Flux en Spirale – Il sogno di Psiche, una produzione che si distacca dai canoni del concerto tradizionale o della semplice coreografia per configurarsi come un vero e proprio attraversamento artistico. Sotto la guida registica di Brenda Monticone Martini, questo progetto giunto alla sua quinta edizione dimostra una maturità espressiva rara, capace di trasformare il palco in un laboratorio di emozioni in continua evoluzione, dove la musica e il corpo si fanno interpreti delle dinamiche più profonde dell'animo umano.

