Il mito non è nel passato ma nella nostra psiche

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’improvviso, il mito irrompe sulla scena. Basta una crepa nella superficie del presente e le antiche figure ricompaiono nitide, donando significato al Tutto. E' questa l’impressione che si ha riscoprendo la prosa di Károly Kerényi, il grande studioso degli dèi e degli eroi greci. Per lui – interlocutore privilegiato di Carl Gustav Jung – il mito non è un relitto del passato, ma un campo magnetico, una forza che agisce ancora dal profondo del nostro inconscio collettivo, chiedendo d’essere udita. Filologo e storico delle religioni, Kerényi ha dedicato la propria ricerca all’intento di restituire al mito greco la sua natura originaria: né favola per bambini, né storielle con la morale borghese, piuttosto, una vera e propria forma di pensiero, specchio dell’esperienza umana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

il mito non 232 nel passato ma nella nostra psiche

© Liberoquotidiano.it - Il mito non è nel passato ma nella nostra psiche

Leggi anche: Orfeo, la recensione: un viaggio nella psiche (e nel cinema)

Leggi anche: Convegno 'Corpi femminili nel mito e nella storia' a Bitonto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Umberto Galimberti: NON SIAMO LIBERI! (Il Dominio della Tecnica)

Video Umberto Galimberti: NON SIAMO LIBERI! (Il Dominio della Tecnica)

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.