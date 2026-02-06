Cos’è il mito di Amore e Psiche che ha aperto la cerimonia delle Olimpiadi a San Siro

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro ha preso il via con un richiamo alla leggenda di Amore e Psiche. La favola, narrata nelle Metamorfosi di Apuleio, è stata protagonista di un momento emozionante e suggestivo. La storia di amore, fiducia e mistero ha catturato l’attenzione di tutti, creando un’atmosfera speciale prima dello svolgimento delle gare.

La favola di Amore e Psiche, tramandata dalle Metamorfosi di Apuleio, è forse la più affascinante e misteriosa di ogni tempo. Il figlio di Afrodite, Amore, si innamora di Psiche, l’anima, ma il loro amore ha una condizione: Psiche non dovrà mai vedere il volto del suo amato. Amore diventa così lo sconosciuto amante notturno, che la possiede nel buio e all’alba sparisce. Psiche però, vinta dal desiderio di conoscere il suo amante, lo coglie nel sonno e gli illumina il volto con una lampada. Amore fugge, lasciando Psiche nella disperazione, ma i due innamorati, dopo un lungo periodo di peripezie, si ritroveranno e si uniranno in matrimonio: dalla loro unione, nascerà Voluttà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina sta per cominciare e il pubblico di San Siro si prepara.

Mariah Carey sarà protagonista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, esibendosi dal palco di San Siro.

Sergio Mattarella stasera arriverà in tram alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina a San Siro. Come un cittadino qualunque facebook

#Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti). Dalle 20 la cerimonia a San Siro. Con 35 capi di Stato e governo. A sfilare, 146 azzurri x.com