Flamengo ora è ufficiale | Filipe Luis ha rinnovato fino al 2027 Il comunicato ufficiale del club brasiliano

Il Flamengo ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Filipe Luis fino al dicembre 2027. Con questa decisione, il club e il giocatore proseguiranno insieme un percorso già avviato, rafforzando la propria presenza nel calcio brasiliano. La nuova intesa rappresenta un passo importante per il futuro della squadra e conferma l’impegno del Flamengo nel mantenere un team competitivo e stabile nel tempo.

Il #Flamengo è tornato alla carica per #Castellanos Al momento, però, non c’è ancora una trattativa ufficiale con la #Lazio, ma a gennaio i brasiliani proveranno nuovamente ad acquisire le sue prestazioni @CLMerlo #Calciomercato #Transfers x.com

FLAMENGO IN FINALE DI INTERCONTINENTALE Adesso è ufficiale: a seguito del 2-0 ai danni del Pyramids, il Flamengo vola in finale di FIFA Intercontinental Cup 2025. E nell'ultimo atto sfiderà il PSG di Luis Enrique. La semifinale che ha sancito il pass - facebook.com facebook

