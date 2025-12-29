Flamengo ora è ufficiale | Filipe Luis ha rinnovato fino al 2027 Il comunicato ufficiale del club brasiliano
Il Flamengo ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Filipe Luis fino al dicembre 2027. Con questa decisione, il club e il giocatore proseguiranno insieme un percorso già avviato, rafforzando la propria presenza nel calcio brasiliano. La nuova intesa rappresenta un passo importante per il futuro della squadra e conferma l’impegno del Flamengo nel mantenere un team competitivo e stabile nel tempo.
Flamengo, la storia d’amore con Filipe Luis continuerà almeno per altri due anni. Il tecnico ha rinnovato il contratto fino al 2027 Il Flamengo annuncia di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’allenatore Filipe Luís fino a dicembre 2027. «L’esito positivo è stato possibile perché c’era, da entrambe le parti, il desiderio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
