Luis Filipe gelato da un suo giocatore del Flamengo prima dei rigori col PSG | No non lo farò

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento di tensione prima dei rigori nella finale della Coppa Intercontinentale, Luis Filipe chiede a Leo Ortiz di eseguire un gesto, ma riceve una risposta ferma e decisa:

Immagine generica

Leo Ortiz gela Filipe Luis poco prima dei calci di rigore tra Flamengo e PSG validi per la Coppa Intercontinentale. Il difensore dei brasiliani si rifiuta di battere il penalty. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La leggenda di Filipe Luís: dal sogno di un bambino alla ‘gloria eterna’ col Flamengo, da tifoso a tecnico

Leggi anche: Lopetegui abbattuto con una pallonata in faccia da un suo giocatore: “Lo porterò lo stesso ai Mondiali”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Atletico, Siqueira: 'Filipe Luis? Sarebbe bello un ritorno' - Il terzino sinistro dell'Atletico Madrid, Guilherme Siqueira, ha parlato in conferenza stampa del possibile ritorno di Filipe Luis: "Arrivare un anno primi e quello successivo terzi è qualcosa di ... calciomercato.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.