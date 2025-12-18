Luis Filipe gelato da un suo giocatore del Flamengo prima dei rigori col PSG | No non lo farò

In un momento di tensione prima dei rigori nella finale della Coppa Intercontinentale, Luis Filipe chiede a Leo Ortiz di eseguire un gesto, ma riceve una risposta ferma e decisa:

Leo Ortiz gela Filipe Luis poco prima dei calci di rigore tra Flamengo e PSG validi per la Coppa Intercontinentale. Il difensore dei brasiliani si rifiuta di battere il penalty. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Atletico, Siqueira: 'Filipe Luis? Sarebbe bello un ritorno' - Il terzino sinistro dell'Atletico Madrid, Guilherme Siqueira, ha parlato in conferenza stampa del possibile ritorno di Filipe Luis: "Arrivare un anno primi e quello successivo terzi è qualcosa di ... calciomercato.com

L’eroe (quasi) per caso Safonov regala, ai rigori, la Coppa Intercontinentale al Paris. Partita che dimostra la qualità del lavoro di Filipe Luis al Flamengo, sempre in partita. Con giocatori che farebbero bene anche in Europa: ottimi Leo Ortiz e Plata. Solidi Varel x.com

Le parole di #FilipeLuis in vista della finale intercontinentale contro il #Psg - facebook.com facebook