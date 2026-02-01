Il Gran Ballo con Bridgerton apre le danze del Carnevale di Venezia 2026 | VIDEO

Il Carnevale di Venezia 2026 è iniziato sabato sera con un grande evento. In Piazza San Marco, il pubblico ha assistito al Gran Ballo ispirato alla serie

Via ai festeggiamenti in Piazza San Marco con coreografie eleganti e raffinate, interpretate da ballerini professionisti in sontuosi costumi Un appuntamento che ha trasformato il cuore pulsante della città in un raffinato salone a cielo aperto, dove eleganza, sogno e spettacolo si sono fusi in un'unica, irripetibile visione. È così che ha preso avvio un'edizione destinata, fino al 17 febbraio, a fare di Venezia una grande agorà del gioco, dello stupore e della meraviglia.

Questa mattina Piazza San Marco si è riempita di musica, luci e colori.

Il Carnevale di Venezia si apre con il tradizionale Gran Ballo ispirato a Bridgerton, seguito da un corteo acqueo lungo il Canal Grande.

Il Gran Ballo a tema Bridgerton apre le danze al Carnevale di Venezia e incanta Piazza San MarcoCon 34 ballerini professionisti, spettacoli acrobatici e costumi da capogiro, il Gran Ballo a tema Bridgerton ha conquistato ieri Piazza San Marco, dando ... fanpage.it

Il Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton ha incantato piazza San MarcoÈ stato il Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton, evento realizzato in collaborazione con Netflix in occasione del lancio della quarta stagione della celebre serie, a incantare e rapire lo sguardo ... live.comune.venezia.it

#VENEZIA • Che autentica meraviglia piazza San Marco stasera grazie al Gran Ballo con Bridgerton - facebook.com facebook

In Piazza San Marco è tutto pronto per il Gran Ballo di Bridgerton! Le luci del tramonto illuminano il cuore della città che a breve diventerà un palcoscenico a cielo aperto, in cui prenderà vita un magnifico spettacolo, fatto di musica e danzatori in costumi d’e x.com