Father Mother Sister Brother recensione | vincitore del Leone d’Oro a Venezia il film di Jim Jurmusch con Adam Driver e Cate Blanchett

La nostra recensione di Father Mother Sister Brother, diretto da Jim Jarmusch, Leone d’Oro a Venezia e con protagonisti Adam Driver, Cate Blanchett e Tom Waits: tre storie sulla complessità dei rapporti familiari. Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, Leone d’Oro a Venezia, racconta la storia di tre famiglie differenti ma accomunate da drammi e problematiche simili. Con un cast importante, che comprende Adam Driver, Cate Blanchett e Tom Waits, il film, alternando momenti comici e malinconici, si concentra sulla difficoltà dei rapporti familiari. Grande importanza hanno i dettagli degli ambienti domestici, i paesaggi e soprattutto i viaggi in automobile, che diventano occasioni di intimità e confessione, permettendo al film di raccontare con delicatezza la complessità delle relazioni umane. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

