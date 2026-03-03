Una startup di Firenze, fondata a gennaio 2024, ha raccolto un milione di euro in un round di finanziamento. L’obiettivo è potenziare le soluzioni tecnologiche dedicate al miglioramento della mobilità pubblica nella città. La società si concentra sul settore dei servizi per il trasporto pubblico e mira a espandere le proprie attività nel mercato italiano. Il finanziamento arriva dopo circa due anni dalla nascita dell’azienda.

Firenze, 3 febbraio 2026 - Fondata a gennaio 2024 a Firenze, Flowy, startup italiana attiva nel settore dei servizi per la mobilità pubblica, ha chiuso un round da 1 milione di euro per accelerare lo sviluppo e scalare le proprie soluzioni tecnologiche dedicate al trasporto pubblico. L’obiettivo: migliorare la mobilità pubblica L’operazione segna la chiusura del 2025, un anno decisivo per l’azienda, caratterizzato da una profonda comprensione del mercato e dalla validazione sul campo della tecnologia Flowy attraverso collaborazioni operative con i principali operatori del trasporto pubblico italiano. Nel corso degli anni, Flowy ha collaborato con oltre 15 operatori, installando più di 300 sensori su mezzi ferroviari e autobus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, il successo della startup Flowy che punta a migliorare la mobilità pubblica

