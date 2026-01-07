Il tema della sicurezza Soldi per migliorare l’illuminazione pubblica

In ottica di migliorare la sicurezza e la qualità della vita, saranno destinati fondi per potenziare l’illuminazione pubblica nelle zone di Empoli, tra cui Pontorme, Pagnana, Terrafino e Ponzano. Questi interventi mirano a garantire ambienti più sicuri e visibili durante le ore notturne, contribuendo a una comunità più protetta e accogliente per tutti i cittadini.

A breve, più luce pubblica in diverse zone di Empoli. Soprattutto Pontorme, Pagnana, Terrafino e Ponzano. Maggiore numero di lampioni da installare quanto prima anche per motivi di sicurezza. Il Comune ha difatti affidato l'appalto per l'ampliamento dell'illuminazione nei giardini di Largo Andrea Corsali a Pagnana, via Magellano, via della Moriana a Ponzano, via del Terrafino, poi via del Giardino e piazzetta San Michele Arcangelo a Pontorme. Quest'ultima oltretutto 'ospita' uno dei monumenti principali dell'Empolese, l'omonima chiesa che custodisce la pala d'altare dell'artista di casa, Jacopo Carucci piuttosto noto come il Pontormo.

