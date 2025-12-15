Topolini abbandonati al laghetto dell’Eur la denuncia del Municipio IX

Nel quartiere Eur di Roma, sono stati rinvenuti topolini abbandonati in scatole presso il laghetto dell’Eur e il parco di Natale. La scoperta ha suscitato preoccupazione, portando alla denuncia da parte del Municipio IX. L’episodio evidenzia il problema degli animali lasciati senza cura in aree pubbliche, sollevando interrogativi sulle pratiche di gestione e abbandono di esemplari provenienti da laboratori e allevamenti.

Topolini da laboratorio e da allevamento sono stati trovati abbandonati all'interno di scatole nella zona del laghetto dell'Eur e del parco di Natale, a Roma. A denunciare l'accaduto è stato l'assessore al Commercio del Municipio IX, Augusto Gregori, attraverso un video diffuso sui social network. Nel filmato si vedono i piccoli roditori chiusi nei contenitori, esposti alle basse temperature e al concreto rischio di morte. Un gesto definito dall'amministrazione municipale come un atto ignobile e di crudeltà gratuita nei confronti degli animali, avvenuto in un'area frequentata quotidianamente da famiglie e bambini.