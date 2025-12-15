L'articolo analizza le responsabilità di Vanoli nel crollo della Fiorentina durante la partita contro il Gift-Orban. Con un focus sull'episodio decisivo dell'1-2, l'articolo esplora le dinamiche e le scelte che hanno contribuito all'andamento della gara, evidenziando le criticità e le implicazioni di quella fase cruciale del match.

© Ultimouomo.com - Le responsabilità di Vanoli nell'abisso della Fiorentina

Quando Gift-Orban ha messo in rete il pallone dell'1-2, dopo che era stato messo in mezzo all'ultimo millimetro di campo disponibile, sotto alla Fiorentina la terra si è aperta di nuovo. In questi casi si ricorre a figure che hanno a che fare con l'inconscio: l'incubo, lo psicodramma, la paura che è sotterrata dentro di noi e che si manifesta davanti ai nostri occhi sotto forma di squadra di Paolo Zanetti. Di certo la dimensione psicologica dei problemi della squadra di Paolo Vanoli, in questo momento di panico di fronte alla prospettiva di una retrocessione che avrebbe del clamoroso, non può essere sottovalutata. Ultimouomo.com

In questo momento Vanoli non è a rischio esonero - facebook.com facebook

Rocco #Commisso: «Cedere la #Fiorentina Non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e a maggior ragione non lo farò adesso. Siamo tutti responsabili. I calciatori devono metterci tutto il loro contributo e la loro dedizione, sempre. #Vanoli è l'ultimo re x.com