Fuga finita | arrestato anche il secondo detenuto evaso

Intercettato e fermato dagli agenti della polizia penitenziaria anche il secondo detenuto evaso dalla Casa circondariale di Locri alcuni giorni fa, come riporta l’AdnKronos. Il fuggitivo, un uomo di nazionalità iraniana, è stato arrestato questa mattina a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Evaso durante un permesso di lavoro, arrestato un 23enne detenuto al carcere Malaspina

Leggi anche: La fuga “infinita” di Toma Taulant: evaso dal carcere di Opera il detenuto che beffa l’Europa da dieci anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Minaccia il titolare con un paio di forbici dopo il furto e aggredisce un carabiniere: arrestato durante la fuga; Rider si accorge del furto della bici e un passante in moto blocca il ladro; Sassari, tentata “spaccata” in via Muroni: due giovani arrestati nella notte; Fugge a 200 km/h in città: ennesima notte di follia a Milano.

Fuga finita: arrestato a Siderno il secondo evaso dal carcere di Locri - REGGIO CALABRIA E’ stato bloccato dagli uomini della polizia penitenziaria il secondo detenuto evaso qualche giorno fa dalla Casa circondariale di Locri. corrieredellacalabria.it

Non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge: arrestato 34enne a Lido Adriano - Non si è fermato all’alt dei Carabinieri e ha dato il via a una fuga ad alta velocità che ha messo a serio rischio la sicurezza stradale. ravennawebtv.it