Fuga finita | arrestato anche il secondo detenuto evaso

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intercettato e fermato dagli agenti della polizia penitenziaria anche il secondo detenuto evaso dalla Casa circondariale di Locri alcuni giorni fa, come riporta l’AdnKronos. Il fuggitivo, un uomo di nazionalità iraniana, è stato arrestato questa mattina a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

