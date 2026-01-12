Il referendum sulla giustizia rappresenta un tema importante per il sistema giudiziario italiano. Della Vedova sottolinea l’importanza di non cedere alla strumentalizzazione politica, evidenziando come alcune riforme siano necessarie e condivisibili. Ha espresso il suo sostegno alla separazione delle carriere, votando a favore in entrambe le fasi del voto alla Camera, sottolineando l’importanza di un dibattito equilibrato e informato su questa materia.

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2026 "Ho votato a favore della riforma sulla separazione delle carriere in entrambi i passaggi alla Camera, senza esitazioni. Non perché sia la riforma di Nordio, di Meloni o tantomeno di Berlusconi, ma perché è una riforma che affonda le sue radici nella tradizione pannelliana, radicale, liberale e socialista. È una riforma necessaria, che arriva tardi ed è portata avanti dalla maggioranza sbagliata: una maggioranza spesso manettara e lontana dal garantismo. Ma questo accade perché le maggioranze giuste non l'hanno fatta quando avrebbero potuto. Non possiamo regalare alla destra la bandiera di una riforma giusta e necessaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum giustizia, Della Vedova: Non regalare alla destra bandiera di riforma giusta e necessaria

