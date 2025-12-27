Casa Bianca Trump-Zelensky domani sera a Palm Beach
Il presidente degli Stati uniti Donald Trump incontrera' domani a Palm Beach, in Florida, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo l'agenda ufficiale del leader americano, pubblicata dalla Casa Bianca, il colloquio bilaterale e' previsto alle 15 ora locale (le 21 in Italia) nella residenza privata di Trump a Mar-a-Lago. Non e' prevista la presenza di rappresentanti europei che invece avranno oggi un colloqui a distanza col leader di Kiev, a cui partecipera' anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Gli ucraini premono da tempo per un incontro tra Zelensky e Trump che abbia al centro la questione delle concessioni territoriali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
