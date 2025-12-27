Il presidente degli Stati uniti Donald Trump incontrera' domani a Palm Beach, in Florida, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo l'agenda ufficiale del leader americano, pubblicata dalla Casa Bianca, il colloquio bilaterale e' previsto alle 15 ora locale (le 21 in Italia) nella residenza privata di Trump a Mar-a-Lago. Non e' prevista la presenza di rappresentanti europei che invece avranno oggi un colloqui a distanza col leader di Kiev, a cui partecipera' anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Gli ucraini premono da tempo per un incontro tra Zelensky e Trump che abbia al centro la questione delle concessioni territoriali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casa Bianca, Trump-Zelensky domani sera a Palm Beach

Leggi anche: Trump, colloquio con Putin "Produttivo. Presto incontro a Budapest". Domani Zelensky alla Casa Bianca

Leggi anche: Trump: "Telefonata molto produttiva con Putin, ci incontreremo a Budapest" | Domani il summit con Zelensky alla Casa Bianca

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

«Zelensky vedrà Trump domenica a Mar-a-Lago»; Incontro cruciale in Florida, Zelenskyy e Trump alla prova della pace; Trump e Zelensky si vedranno di nuovo questo fine settimana per le trattative sulla fine della guerra in Ucraina; Domenica nuovo incontro Trump-Zelensky.

Casa Bianca, Trump-Zelensky domani sera a Palm Beach - Il presidente degli Stati uniti Donald Trump incontrera' domani a Palm Beach, in Florida, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. iltempo.it