Finché c’è guerra c’è speranza | l’attacco all’Iran fa volare la borsa di Tel Aviv

Mentre i mercati globali sono in difficoltà a causa delle tensioni tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran, la Borsa di Tel Aviv ha registrato un nuovo massimo storico. L’attacco all’Iran, avvenuto recentemente, ha determinato un aumento nel valore delle azioni in Israele, con l’indice principale che continua a salire nonostante le difficoltà di altri mercati.

Mentre i mercati globali soffrono sull’onda lunga della guerra scatenata da Israele e Usa contro l’ Iran, la Borsa di Tel Aviv macina record. Dal 28 febbraio, giorno dell’inizio dell’offensiva aerea di Washington e Tel Aviv, l’indice della capitale israeliana ha toccato nuovi massimi storici, guadagnando poco meno del 6% lunedì e raggiungendo quota 16.160 punti. A volare sono diversi settori, dall’alta tecnologia alla difesa, passando per quello energetico: nonostante la chiusura di alcune piattaforme energetiche offshore nel Mediterraneo orientale, la guerra all’Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz, con conseguente blocco dell’export da parte del Qatar sotto attacco dei droni di Teheran, hanno offerto spazi di mercato ulteriori per il gas naturale liquefatto israeliano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

