Attacco preventivo di Israele e Usa all' Iran Colonne di fumo a Teheran esplosioni a Tel Aviv sirene d' allarme a Gerusalemme Il regime | Risposta schiacciante

Durante la giornata si sono verificati diversi eventi tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran. A Teheran si sono viste colonne di fumo, a Tel Aviv si sono udite esplosioni e a Gerusalemme le sirene d’allarme sono risuonate. Il regime iraniano ha annunciato che risponderà con una