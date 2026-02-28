Attacco preventivo di Israele e Usa all' Iran Colonne di fumo a Teheran esplosioni a Tel Aviv sirene d' allarme a Gerusalemme Il regime | Risposta schiacciante
Durante la giornata si sono verificati diversi eventi tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran. A Teheran si sono viste colonne di fumo, a Tel Aviv si sono udite esplosioni e a Gerusalemme le sirene d’allarme sono risuonate. Il regime iraniano ha annunciato che risponderà con una
Attacco preventivo all'Iran da parte di Israele. «Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano », ha affermato a stretto giro Donald Trump in un video pubblicato su Truth, dopo che già il WSJ aveva anticipato che l'operazione fosse congiunta. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme, esplosioni a Tel Aviv Due colonne di fumo nero sono visibili a Teheran: lo riportano giornalisti dell'Afp. Esplosioni a Tel Aviv, mentre a Gerusalemme sono invece partite le "sirene d'allarme", attivate per una "allerta estremamente grave" secondo quanto riferito dalle autorità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
