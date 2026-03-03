Finalmente via Einaudi | si rimette mano all’asfalto

L’amministrazione comunale ha avviato i lavori di asfaltatura di via Einaudi, segnando la ripresa di interventi sulla strada. La fase è iniziata con la rimozione del vecchio asfalto e la preparazione del sottofondo. L’intervento riguarda un tratto di strada che collega diverse zone della città. La conclusione dei lavori è prevista nelle prossime settimane.

L'inverno agli sgoccioli, la primavera alle porte e così l'amministrazione comunale inizia a mettere a terra il calendario degli interventi per i lavori stradali: ieri al via le opere su via Einaudi, all'interno dello scalo dorico, una delle più dissestate a causa del traffico di mezzi pesanti da e per il porto, e poi via Panoramica, strada residenziale anch'essa bisognosa di restyling, ma di certo non la peggiore del lotto. L'annuncio da parte dell'amministrazione comunale ieri mattina, con la notizia dell'inizio dei lavori stradali in via Einaudi, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Mattei e via Vanoni. L'intervento prevede la...