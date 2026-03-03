Fiera dell' Annunziata Nunzi | Previsti 250 operatori Riorganizziamo gli spazi per dare compattezza

Alla Fiera dell'Annunziata, il responsabile ha annunciato che saranno coinvolti circa 250 operatori e che gli spazi verranno riorganizzati per migliorare la compattezza dell’area. Sono stati forniti i dettagli definitivi sul nuovo assetto che prenderà forma nel centro storico. La riorganizzazione mira a ottimizzare la disposizione e la gestione degli spazi durante l’evento.

Fiera dell'Annunziata, arrivano i dettagli definitivi sull'assetto che prenderà forma nel centro storico. Nel corso degli ultimi anni si è assistito a un assottigliamento generale delle bancarelle, per il 2026 l'emorragia si blocca e il numero rimane identico a quello dello scorso anno. Saranno 250 gli operatori complessivi che animeranno la giornata e a fare il quadro della situazione è il consigliere comunale ai rapporti con le attività produttive Marco Nunzi, che illustra le scelte della giunta per garantire un evento all'altezza delle aspettative. Il tracciato è stato studiato per valorizzare le direttrici più marginali e assicurare un passeggio piacevole. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

