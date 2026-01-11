Il Teatri Stabil Furlan inaugura la nuova sede negli spazi dell’Ente Fiera

Da udinetoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatri Stabil Furlan annuncia il trasferimento della propria sede presso gli spazi dell’Ente Fiera di via della Vecchia Filatura 10, a Torreano di Martignacco. Questa nuova ubicazione rappresenta un passo importante per la continuità delle attività teatrali e culturali del teatro, che si impegna a mantenere elevati standard di qualità e a favorire l’accesso al pubblico locale e regionale.

