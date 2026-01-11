Il Teatri Stabil Furlan inaugura la nuova sede negli spazi dell’Ente Fiera

Il Teatri Stabil Furlan annuncia il trasferimento della propria sede presso gli spazi dell’Ente Fiera di via della Vecchia Filatura 10, a Torreano di Martignacco. Questa nuova ubicazione rappresenta un passo importante per la continuità delle attività teatrali e culturali del teatro, che si impegna a mantenere elevati standard di qualità e a favorire l’accesso al pubblico locale e regionale.

