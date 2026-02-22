La comunità di Celesti Compattezza e impegno | Pronta a dare tutto

Una manifestazione a piazza Duomo ha mostrato il forte impegno della comunità di Celesti, che vuole rafforzare il proprio ruolo nel governo locale. La presenza numerosa e i discorsi dei leader hanno sottolineato la volontà di lavorare uniti per i prossimi anni. La compattezza del centrodestra e la determinazione dei cittadini si sono fatte evidenti in questa giornata di mobilitazione. La discussione si concentra ora sulle prossime iniziative politiche da intraprendere.

Il messaggio che ieri mattina è partito da una piazza Duomo baciata dal primo sole primaverile dell’anno, in tema di politica e di governo cittadino per i prossimi cinque anni almeno, è stato chiaro: in casa centrodestra la compattezza è stata ritrovata e la squadra è già pronta. Sia al vertice, con Anna Maria Celesti nel ruolo di candidata sindaco e Gabriele Sgueglia, in caso di vittoria, pronto a diventare il suo vice, sia per tutti coloro che dovranno portare voti e preferenze per il raggiungimento dell’obiettivo. Ecco perché i partiti e il mondo civico sono ugualmente in movimento sapendo che, almeno pubblicamente, non ci sono veti, scontri e guerriglie come, invece, succede nel "campo larghissimo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

