Sagra del cinghiale

A Scarperia, in Toscana, si svolge la tradizionale Sagra del cinghiale. Per tutto il mese di febbraio, le strade del paese si riempiono di profumi intensi e di piatti tipici preparati con la selvaggina. Sono centinaia le persone che arrivano per assaggiare le specialità e vivere un momento di festa legato alla tradizione locale.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.