Sagra del cinghiale

A Scarperia, in Toscana, si svolge la tradizionale Sagra del cinghiale. Per tutto il mese di febbraio, le strade del paese si riempiono di profumi intensi e di piatti tipici preparati con la selvaggina. Sono centinaia le persone che arrivano per assaggiare le specialità e vivere un momento di festa legato alla tradizione locale.

A Scarperia, il mese di febbraio si tinge dei sapori decisi della tradizione toscana grazie a un appuntamento gastronomico dedicato alla valorizzazione della selvaggina e della cucina locale. Presso il Campo Sportivo Le Cortine, situato in via Giacomo Matteotti, si svolge infatti un evento.

