A Sabaudia la Sagra del Cinghiale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i vari appuntamenti del Natale tra il Parco del Circeo, Sabaudia e San Felice arriva uno dei momenti più gustosi di tutte le festività: la Sagra del Cinghiale.In una atmosfera tipica delle feste arriva un momento che celebra le ricette della tradizione, la voglia di stare insieme e ciliegina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

a sabaudia la sagra del cinghiale

© Latinatoday.it - A Sabaudia la Sagra del Cinghiale

Leggi anche: Sulzano: Sagra del Cinghiale

Leggi anche: Sagra del cinghiale a Chianni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sagra del cinghiale al via con il Pentathlon del boscaiolo - La 41esima Sagra del Cinghiale a Montecoronaro di Verghereto include il Pentathlon del boscaiolo e varie attrazioni. ilrestodelcarlino.it

Sagra del cinghiale: du giorni di cibo, musica e solidarietà - Torna a Galeata la Sagra del cinghiale promossa dalla Pro loco in collaborazione con la Squadra cinghialai ‘La Disperata’... ilrestodelcarlino.it

Sagra delle pappardelle al cinghiale - In piazza Ugo Serata si svolgerà l'appuntamento tradizionale molto atteso che insieme alla ... romatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.