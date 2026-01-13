Emergenze sulle ferrovie un accordo per far fronte a interruzioni e criticità | Lavoro di squadra è la risposta migliore

Un nuovo accordo tra le istituzioni e le aziende ferroviarie dell’Emilia-Romagna mira a gestire efficacemente eventuali emergenze e interruzioni lungo i circa 300 chilometri di rete. Attraverso un lavoro di squadra coordinato, si intende garantire una risposta tempestiva e organizzata alle criticità, tutelando la sicurezza e la regolarità del servizio. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per migliorare la gestione delle emergenze e rafforzare l’affidabilità del trasporto ferroviario regionale.

Un “patto” per affrontare insieme eventuali criticità ed emergenze che potrebbero verificarsi lungo circa i 300 chilometri di rete ferroviaria dell’Emilia-Romagna. È quanto prevede l’accordo, predisposto in base alla normativa in vigore e approvato dalla Regione, sottoscritto tra l’Agenzia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

