Ferrari tocca a te | la svolta tecnica è l' occasione per Leclerc e Hamilton

Domenica in Australia prende il via il nuovo campionato di Formula 1, segnato da una rivoluzione tecnica. Durante i test, la Ferrari ha presentato una SF-26 considerata affidabile, mentre i piloti si preparano a competere per il titolo, che manca a Maranello dal 2007. La stagione si apre con grandi aspettative e numerose novità sulla griglia di partenza.

È stato un inverno silenzioso quello di Maranello. Dopo una stagione complicatissima, chiusa al quarto posto della classifica costruttori con zero successi e soli sette podi, la Ferrari ha scelto di mantenere un profilo defilato, lavorando tra le stanze della Gestione Sportiva a un progetto tecnico che vedrà la luce, per la prima volta in gara, all’alba italiana di questa domenica di rivoluzione per la massima serie. A Melbourne, all’esordio stagionale del nuovo ciclo tecnico, i team riveleranno il vero potenziale delle neonate vetture, dopo tre sessioni di test pre-stagionali nei quali le squadre hanno cercato di nascondere le reali prestazioni, lasciando però trapelare alcune aspettative sul via del campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ecco la nuova Ferrari per rinascere Hamilton e Leclerc subito in pista

