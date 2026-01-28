hamilton e la to do list per la svolta ferrari ma attenzione a non scontentare leclerc

Hamilton ha presentato una lista di interventi per portare la Ferrari a un passo dalla vetta. La scuderia sta lavorando sodo, ma deve fare attenzione a non mettere in crisi Leclerc, che vuole dimostrare di essere ancora il pilota di riferimento. La Formula 1 si prepara a una svolta, con molte novità in vista per la squadra italiana.

L’ha definita la sfida più grande della sua carriera. Non potrebbe essere altrimenti, quando ti chiami Lewis Hamilton e il tuo obiettivo è vincere con la Ferrari. Per il sette volte iridato e per la scuderia di Maranello comincia la stagione della verità. Il nuovo ciclo regolamentare, che si è aperto con i test sul circuito del Montmelò rimasti a porte chiuse per volere dei team, offre l’opportunità al fuoriclasse inglese e alla Rossa di voltare pagina riscattando un 2025 fallimentare. Si riparte da un foglio bianco, con macchine, motori e gomme totalmente diversi, una rivoluzione fra le più grandi della storia della Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

