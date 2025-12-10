Durante il periodo natalizio, il Centro Diagnostico Italiano celebra la stagione con l'accensione de ‘L’Albero della Gentilezza’, un progetto che combina tradizione artigiana, sostenibilità e sensibilità civica, creando un momento di condivisione e solidarietà.

(Adnkronos) – In occasione delle festività natalizie, il Centro diagnostico italiano accende le luci de 'L'Albero della Gentilezza', un progetto luminoso che unisce tradizione artigiana, sostenibilità e attenzione civica. Non solo un simbolo di festa, ma un segno urbano, che restituisce alla città un messaggio di cura e di prossimità, coerente con i valori di .