Il Centro Diagnostico Italiano accende le luci de ‘L’Albero della Gentilezza’
Durante il periodo natalizio, il Centro Diagnostico Italiano celebra la stagione con l'accensione de ‘L’Albero della Gentilezza’, un progetto che combina tradizione artigiana, sostenibilità e sensibilità civica, creando un momento di condivisione e solidarietà.
(Adnkronos) – In occasione delle festività natalizie, il Centro diagnostico italiano accende le luci de 'L'Albero della Gentilezza', un progetto luminoso che unisce tradizione artigiana, sostenibilità e attenzione civica. Non solo un simbolo di festa, ma un segno urbano, che restituisce alla città un messaggio di cura e di prossimità, coerente con i valori di .
Il Centro Diagnostico Italiano accende le luci de 'L’Albero della Gentilezza' - Diana Bracco: 'Celebra la forza dei piccoli gesti, semplici e condivisi, capaci di diventare grandi quando vissuti insieme' ... Riporta adnkronos.com
Natale, a Milano l’Albero della Gentilezza del Centro Diagnostico Italiano - In occasione delle festività natalizie, il Centro Diagnostico Italiano accende a Milano le luci de “L’Albero della Gentilezza”, u ... Si legge su italpress.com
L’Albero della Gentilezza, realizzato da CDI – Centro Diagnostico Italiano, illumina il Natale in città. Prendersi cura è il primo modo per voler bene. Con l’Albero della Gentilezza e le luminarie Centro Diagnostico Italiano festeggia i suoi 50 anni accende Vai su Facebook
