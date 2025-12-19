WEC Ferrari in festa a Maranello con le 499P

A Maranello, l’entusiasmo è alle stelle: Ferrari celebra con orgoglio i successi conquistati nella recente edizione del FIA World Endurance Championship. La città si anima di festeggiamenti per le straordinarie prestazioni della 499P, simbolo di eccellenza e passione. Un momento di gioia e riconoscimento per un’impresa che rafforza la tradizione vincente del Cavallino Rampante nel mondo delle competizioni internazionali.

Ferrari ha celebrto a Maranello i risultati ottenuti nell'ultima edizione del FIA World Endurance Championship. Le 499P ufficiali hanno sfilato per le vie della città italiana, le due vetture hanno conquistato nell'ultima 8h del Bahrain il titolo costruttori endurance per la prima volta dopo 53 anni. Parallelamente è arrivato anche l'acuto nella classifica piloti, il primo titolo irridato in Hypercar. Il successo è stato siglato dai vincitori della 24h Le Mans 2023 Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi. Il tridente della Ferrari n. 51 sono stati protagonisti in mezzo ai tifosi sulla falsariga di quanto accaduto due anni fa insieme ai piloti della Rossa n.

