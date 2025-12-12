Catania pusher appena 20enne tenta la fuga ma viene arrestato dalla Polizia

Durante un'operazione di controllo a Catania, la Polizia ha arrestato un giovane di 20 anni di Gravina, noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’individuo ha tentato di fuggire ma è stato prontamente catturato. L’intervento rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Operazioni di controllo e contrasto allo spaccio. Nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne di Gravina di Catania, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Il pattugliamento nei quartieri a rischio. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato "Nesima", impegnati in un servizio serale di pattugliamento nei quartieri Trappeto e San Giovanni Galermo, hanno notato un insolito movimento di persone e veicoli in via Capo Passero, area conosciuta per la presenza di una piazza di spaccio.

