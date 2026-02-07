Tenta di rubare auto in strada ma viene sorpreso dai carabinieri | arrestato in flagranza
Un uomo di 37 anni di Brindisi è stato fermato dai carabinieri mentre cercava di rubare un’auto in strada a Martina Franca. I militari lo hanno sorpreso sul fatto e lo hanno arrestato subito, impedendo che portasse a termine il tentativo di furto.
MARTINA FRANCA (TARANTO) - Un 37enne della provincia di Brindisi è stato arrestato in flagranza con l'accusa di tentato furto aggravato. È quanto avvenuto la scorsa notte, tra il 6 e il 7 febbraio, a Martina Franca (in provincia di Taranto) dopo l'intervento dei carabinieri della sezione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
