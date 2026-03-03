Federica Salsi | Espulsa dai Cinque Stelle per essere andata a Ballarò Grillo mi offese non si è mai scusato

Federica Salsi, ex esponente del Movimento Cinque Stelle, racconta di essere stata espulsa nel 2012 dopo aver partecipato a un talk televisivo su Ballarò. Ricorda che in passato Grillo le aveva fatto i complimenti per le sue capacità comunicative durante la trasmissione Agorà, ma successivamente si è verificata una rottura tra loro, con Grillo che avrebbe anche rivolto offese alla donna e non si sarebbe mai scusato.