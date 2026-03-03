Federica Salsi | Espulsa dai Cinque Stelle per essere andata a Ballarò Grillo mi offese non si è mai scusato
Federica Salsi, ex esponente del Movimento Cinque Stelle, racconta di essere stata espulsa nel 2012 dopo aver partecipato a un talk televisivo su Ballarò. Ricorda che in passato Grillo le aveva fatto i complimenti per le sue capacità comunicative durante la trasmissione Agorà, ma successivamente si è verificata una rottura tra loro, con Grillo che avrebbe anche rivolto offese alla donna e non si sarebbe mai scusato.
L’ex esponente del Movimento fu cacciata nel 2012 per aver partecipato ad un talk televisivo. “In precedenza ero stata ad Agorà e Grillo mi aveva fatto i complimenti per la mia bravura comunicativa”, racconta a Fanpage.it. “Non porto rancore, ma si perdona chi ammette lo sbaglio”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
