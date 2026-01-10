FC 26 Pedro Viaggio nel Tempo 87 | Classe e Piede Debole al potere

FC 26 Pedro “Viaggio nel Tempo” 87 si distingue per la sua eleganza e versatilità sul campo. Con una capacità rara di calciare con entrambi i piedi, rappresenta un esempio di classe e tecnica. La sua abilità naturale lo rende un elemento prezioso in ogni squadra, contribuendo con affidabilità e qualità in fase offensiva e difensiva. Un giocatore che combina talento e sobrietà, ideale per chi cerca equilibrio e precisione.

Pedro è sempre stato un giocatore amatissimo dalla community per la sua capacità di calciare con entrambi i piedi senza distinzioni. Questa versione da 87 esalta proprio la sua tecnica sopraffina, rendendolo un trequartista o un esterno di assoluta qualità. Analisi Tecnica: Il Maestro dell'Ambidestria. Piede Debole 5 Stelle: È il marchio di fabbrica di Pedro. Poter puntare il fondo o rientrare sul sinistro con la stessa efficacia lo rende imprevedibile in ogni zona d'attacco.. Dribbling e Passaggio (9088): Statistiche da top player. La palla resta incollata ai suoi piedi, permettendoti di uscire da situazioni di pressing stretto e di servire palloni filtranti perfetti per le punte.

