FC 26 Evoluzione Riscaldamento | Il tocco finale prima dei TOTY warming up

FC 26 Evoluzione Riscaldamento è pensata per migliorare gli aspetti fondamentali del giocatore, senza stravolgerne le caratteristiche. Ideale per chi ha già completato altre evoluzioni e desidera raggiungere una valutazione di 87, questa evoluzione rende il giocatore più reattivo e preciso, perfezionando le sue prestazioni prima dei TOTY. Un aggiornamento mirato per affinare le qualità già acquisite, garantendo un rendimento più efficace in campo.

Questa EVO non stravolge il giocatore, ma ne rifinisce ogni aspetto fondamentale. È perfetta per chi ha già completato altre evoluzioni e vuole portare il proprio pupillo verso la valutazione 87, rendendolo più reattivo e preciso. Analisi dei Miglioramenti: Solidità su ogni statistica. L'upgrade è democratico e tocca ogni parametro del giocatore: Il Triplo +2 (VEL, PAS, DRI): I tre pilastri per ogni giocatore di movimento. Un aumento di +2 in velocità e dribbling si sente subito pad alla mano, garantendo una maggiore fluidità nei movimenti.. Miglioramento Fisico e Difensivo: Anche se minimi (+1), questi upgrade aiutano a raggiungere i "cap" statistici necessari per non sfigurare contro le icone appena uscite (come Beckenbauer o Smith).

