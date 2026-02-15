Ville di campagna nel mirino I ladri ne svaligiano una

I ladri hanno svaligiato una villetta di campagna in Strada Sant’Andrea, tra Pesaro e Fano, sfruttando la sua posizione isolata. La casa, che si trova in una zona poco frequentata, era priva di vigilanza e facile da prendere di mira. Un residente ha notato il furto al ritorno a casa e ha subito chiamato le forze dell'ordine.

Case di campagna molto spesso isolate, quindi difficili da controllare. Lo sanno bene i ladri che sono entrati in una di queste, in Strada Sant'Andrea, tra Pesaro e Fano. Il furto è avvenuto venerdì pomeriggio, e il proprietario si è accorto del tutto solo al rientro, nella tarda serata dello stesso giorno. Non è ancora chiaro come i malviventi siano riusciti a introdursi dentro l'abitazione, forse forzando una porta o una finestra. Non risulta che ci fossero allarmi e non ci sono neanche riprese delle telecamere che possano aiutare gli inquirenti a capire più esattamente la dinamica e poi risalire ai responsabili.