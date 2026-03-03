Fantacampionato la top 11 della 27ª giornata di Serie A

Ecco la top 11 del fantacampionato dopo la 27ª giornata di Serie A, con i giocatori che si sono distinti per i voti più alti. Tra i protagonisti ci sono portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, ognuno con prestazioni che li hanno portati a ottenere i punteggi migliori. La lista include nomi noti e alcune sorprese, evidenziando chi ha contribuito maggiormente alle proprie squadre in questa giornata.

Con il successo dell'Udinese contro la Fiorentina si è conclusa la 27ª giornata di Serie A. Protagonista indiscusso del turno è stato Jesus Rodriguez, che grazie alla combo gol più assist ha conquistato fantavoto 11,5. Poco più bassi, ma pur sempre molto positivi, i punteggi conquistati da Dimarco e Kabasele (10,5) per i difensori e Thorstvedt (10,5) per i centrocampisti. Per intero, ecco la top 11 (modulo 4-3-3) dell'ultima giornata di Fantacampionato Gazzetta. Tra i portieri il fantavoto più alto lo conquista Skorupski: 8,5. Per il portiere rossoblù 7,5 in pagella, più porta inviolata contro il Pisa. In difesa i migliori di giornata sono Dimarco (10.