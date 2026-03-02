Incidente a Roma in via Collatina chi sono le vittime travolte dall'auto dei ladri in fuga dalla polizia

A Roma, in via Collatina, un'auto dei ladri in fuga dalla polizia ha investito un genitore e il loro figlio, che tornavano da una festa di famiglia a bordo di una Fiat Punto. Le vittime sono state travolte durante il tentativo dei rapinatori di scappare, causando un incidente sulla strada. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Roma, tragedia in via Collatina: ladri in fuga dalla polizia si schiantano contro un’auto, morta un’intera famigliaUna serata che doveva restare nel ricordo del quartiere Quarticciolo per la visita pomeridiana di Papa Leone XIV alla parrocchia dell’Ascensione si è...

Tragedia sulla Collatina, auto in fuga dalla polizia provoca un incidente: muoiono madre, padre e figlioRoma, 2 marzo 2026 – Tre persone, una coppia e il loro figlio, sono morte nella notte a Roma in un incidente avvenuto durante un inseguimento...

Auto in fuga dalla polizia provoca incidente. Uccisa una famiglia di tre personeAll'altezza di via Collatina, l'auto in fuga ha invaso il senso di marcia opposto, scontrandosi frontalmente con il veicolo su cui viaggiava la famiglia. L'impatto è stato violento: due dei passeggeri ... rainews.it

