Tempo di Carnevaletto da tre soldi Ecco chi sono le reginette Sfilata gratis per bimbi fino a 12 anni

Orbetello si appresta a vivere la 55ª edizione del Carnevaletto da tre soldi, un evento tradizionale dedicato ai più giovani. La sfilata, aperta gratuitamente ai bambini fino a 12 anni, rappresenta un momento di festa e condivisione per tutta la comunità. Gli appuntamenti sono previsti domenica 8 e 15 febbraio, segnando l’inizio di un periodo di allegria e colore nella città.

ORBETELLO Orbetello si prepara a festeggiare la 55ª edizione del Carnevaletto, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, che inizierà l'animazione della città con i primi due appuntamenti fissati per le giornate di domenica 8 e domenica 15 febbraio. Il corso mascherato sarà accessibile gratuitamente per i bambini fino ai 12 anni, mentre per gli adulti il costo del biglietto sarà di 6 euro. Protagonisti della manifestazione saranno i carri allegorici, accompagnati dalle reginette dei rioni: Albinia con Fiamma Dias; Orbetello Centro con Elisa Nieto; Fonteblanda con Claudia Moselli; Neghelli con Sara Covitto; Stazione con Sara Bianciardi.

