Famiglia del bosco | perché i bimbi i bimbi non sono tornati a casa
Famiglia del bosco: perché i bimbi non sono tornati a casa Dopo l’ordinanza di sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dalla casa nel bosco, Nathan e Catherine hanno adottato alcuni cambiamenti, ma tali interventi non sono stati ritenuti sufficienti dal tribunale. La decisione riflette le preoccupazioni sulla capacità dei genitori di garantire un ambiente sicuro e adeguato per i figli, portando alla permanenza dei bambini fuori dalla loro famiglia di origine.
Dopo l’ordinanza di sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dalla casa nel bosco Nathan e Catherine secondo i giudici hanno messo in atto dei cambiamenti ma non hanno convinto il tribunale. Secondo i giudici la voglia di cambiare stile di vita è arrivata solo dopo aver sospeso loro la potestà genitoriale. Pochi o inesistenti, quelli fatti nell’ultimo anno quando la storia era venuta fuori dopo l’intossicazione da funghi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
