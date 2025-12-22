Famiglia del bosco | perché i bimbi i bimbi non sono tornati a casa

Famiglia del bosco: perché i bimbi non sono tornati a casa Dopo l’ordinanza di sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dalla casa nel bosco, Nathan e Catherine hanno adottato alcuni cambiamenti, ma tali interventi non sono stati ritenuti sufficienti dal tribunale. La decisione riflette le preoccupazioni sulla capacità dei genitori di garantire un ambiente sicuro e adeguato per i figli, portando alla permanenza dei bambini fuori dalla loro famiglia di origine.

