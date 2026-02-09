L’informazione sindacale sul lavoro a distanza nel nuovo CCNL Istruzione e Ricerca | atto presupposto e garanzia di trasparenza

I sindacati hanno ricevuto un nuovo modello di informativa sul lavoro da remoto nel settore dell’Istruzione e Ricerca. Si tratta di un documento aggiornato, che mira a garantire maggiore trasparenza e chiarezza tra le parti. Le rappresentanze sindacali potranno consultarlo per conoscere meglio diritti e doveri nel lavoro agile, in vista dell’applicazione del nuovo contratto collettivo. La consegna del modello rappresenta un passo importante per rendere più trasparente l’intero sistema del lavoro a distanza nel settore.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.