Trasporto aereo aperto il tavolo negoziale per il rinnovo del Ccnl del settore catering

È stato avviato ufficialmente il confronto tra le parti per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore catering nel trasporto aereo. L'inizio delle trattative, tenutosi a Fiumicino il 14 gennaio 2026, rappresenta un momento importante per definire le condizioni di lavoro e le tutele per i lavoratori coinvolti in questa attività.

Fiumicino, 14 gennaio 2026 – Si è aperto ufficialmente in data odierna i l tavolo negoziale per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavor o (CCNL) del s ettore Catering, sezione specifica del Trasporto Aereo. Nel corso di questo primo incontro con Federcatering, i Dipartimenti Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL T.A. hanno presentato congiuntamente la piattaforma contrattuale unitaria. L’obiettivo prioritario delle sigle sindacali è duplice: garantire un deciso recupero del potere d’acquisto dei salari, erosi dall’inflazione, e introdurre miglioramenti normativi che permettano una reale conciliazione tra vita privata e attività lavorativa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

