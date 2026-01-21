Mediaset denuncia Fabrizio Corona dopo l'attacco a Signorini | richiesto il divieto dell'uso di social e piattaforme

Mediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano contro Fabrizio Corona, contestandogli comportamenti diffamatori e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori delle sue trasmissioni. La società ha inoltre richiesto il divieto dell’uso di social e piattaforme online da parte dell’ex paparazzo, in risposta alle recenti dichiarazioni e attacchi pubblici. La vicenda evidenzia le tensioni tra le parti e il tentativo di tutelare l’immagine aziendale.

Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona in Procura a Milano per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell'azienda e di conduttori di note trasmissioni tv, in primis Alfonso Signorini. È stata aggiunta anche la richiesta di impedirgli l'uso dei social e di altre piattaforme telematiche per evitare la diffusione di contenuti simili a quelli diffusi con il suo format Falsissimo.

